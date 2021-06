Lavori sulla Aosta - Ivrea, stop ai treni regionali

Il collegamento ferroviario tra il capoluogo valostano a Ivrea sarà assicurato dai bus sostitutivi

Scatta oggi l'interruzione della circolazione sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Ivrea. Fino al 4 luglio il collegamento tra le due stazioni sarà assicurato da un servizio di bus.

Durante le due settimane di stop Rfi continuerà con i lavori di manutenzione straordinaria programmati sulla tratta. Gli interventi da 11 milioni di euro comprendono la sostituzione di dodici chilometri di binari e traversine, la sostituzione di otto scambi in diverse località della tratta e l'eliminazione di tre passaggi a livello nel comune di Ivrea. In aggiunta a questi lavori Rete Ferroviaria Italiana effettuerà una manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione delle stazioni di Hône - Bard e Verrès.

Dopo il 4 luglio i collegamenti ferroviari riprenderanno, ma con alcune modifiche temporanee per permettere ai lavori di proseguire in orario notturno. Dal 5 all'11 luglio i bus sostituiranno tre coppie di treni regionali sulla Aosta - Ivrea e dal 12 al 16 luglio continueranno ad essere utilizzati per sostituire una coppia di treni.

C.R.