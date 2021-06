Da fine agosto ripartono i collegamenti aerei Aosta - Olbia

Attivati quattro voli charter da e per l'aeroporto valdostano Corrado Gex

Tra agosto e settembre dall'aeroporto Gex ripartiranno i collegamenti aerei con Olbia. AVdA - la società di gestione dell'aeroporto di Saint-Christophe - annuncia infatti l'attivazione di quattro voli charter nei giorni di domenica nel periodo tra il 29 agosto e il 19 settembre prossimi. Il volo sarà operato dalla Compagnia Aerea Sky Alps di base a Bolzano con un Dash 8 Q 400 da 78 posti.

Il presidente di Avda, Giovanni Pellizzeri: «A seguito delle diverse chiusure dovute alla pandemia da Sars-Cov2 che hanno colpito duramente anche il nostro scalo, siamo contenti di poter finalmente riattivare il volo charter su Olbia. È stato un periodo difficile e ci tengo a ringraziare le Agenzie Viaggi, Tour Operator, la Regione e la Compagnia Aerea che in questi mesi hanno lavorato con noi per riprendere l'attività charteristica. Questi voli sono il punto di partenza per una collaborazione con la Sky Alps duratura nel tempo e di ampio sviluppo».

redazione