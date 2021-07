Una raccolta fondi on line per costruire il bivacco Edoardo Camardella

Su GoFundMe l'iniziativa degli organizzatori del La Thuile Trail dedicata al ventottenne morto sul Monte Bianco

Costruire un bivacco sul colle del Ruitor, a La Thuile, è l'obiettivo di una raccolta fondi on line avviata da alcuni giorni sulla nota piattaforma GoFundMe. L'iniziativa intende ricordare Edoardo Camardella, il ventottenne valdostano morto travolto da una valanga nel 2019 sul massiccio del Monte Bianco. Il bivacco infatti sarà intitolato proprio a Camardella.

«Quest'anno - scrivono i promotori sulla raccolta fondi (link) - é partito un progetto importante, che ha lo scopo di realizzare un Bivacco intitolato a Edoardo proprio a La Thuile sul Colle del Ruitor. Come organizzatori del La Thuile Trail, già ci impegneremo a devolvere parte del ricavato della manifestazione del 24/25 luglio per questa iniziativa che ci sta a cuore. Chiediamo inoltre a tutti gli amici del Trail e di Edo di darci una mano con una donazione personale per aiutarci a trasformare questo ambizioso e significativo progetto in realtà».

La raccolta fondi punta a raccogliere 1500 euro. Finora ne sono stati già donati circa 1000.

redazione