Selezionate le quattro vincitrici del premio Au cœur de la reprise

Premiate Stefania Bethaz, Beatrice Cortese, Liliana Padarariu e Michela Greco

La giuria del premio "Au cœur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile" ha selezionato le quattro vincitrici della seconda edizione dell'iniziativa istituita dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Stefania Bethaz, ristoratrice, ha vinto il primo premio per il settore imprenditoriale-professionale per aver saputo rimodulare la propria attività e offrire un servizio alla piccola comunità di Valgrisenche. A Beatrice Cortese, sommelier, il secondo premio per gli innovativi progetti ideati durante il lockdown per far continuare a crescere l'azienda di famiglia.

La vice presidente dell'associazione Quartiere Cogne Liliana Padarariu ha ottenuto il primo premio per il settore sociale-medico-sanitario come riconoscimento dell'impegno sin dall'inizio dell'emergenza per venire incontro alle diverse esigenze degli abitanti del quartiere di Aosta. Il secondo premio è stato assegnato a Michela Greco, infermiera professionale in pensione e assessore alle politiche sociali di Gressan, per essere riuscita a concretizzare e coordinare progetti che potessero far fronte ai bisogni della comunità.

Il premio ha visto la presentazione di 38 candidature che sono state valutate dall'ufficio di presidenza del Consiglio Valle.

La premiazione si terrà il 15 luglio a Palazzo regionale con una cerimonia a partecipazione su invito per via delle disposizioni anti-Covid.

C.R.