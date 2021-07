Covid, Lavevaz: intercettare e convincere chi non è ancora vaccinato

Appello del presidente della Regione ai valdostani: 'Non possiamo permetterci di arrivare all'autunno con una larghissima parte della popolazione da immunizzare'

Con la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 che sta raggiungendo anche le fasce di età più giovani, la Valle d'Aosta punta adesso a convincere la parte di popolazione più restia a sottoporsi all'immunizzazione. Sarà, questo, un passo fondamentale per raggiungere l'obiettivo dell'immunità di gregge entro la fine dell'estate.

«Non possiamo permetterci di arrivare all'autunno con una larghissima parte della popolazione che deve essere immunizzata», ha detto il presidente della Regione Erik Lavevaz oggi in Consiglio Valle riferendo gli esiti di un incontro con il Commissario straordinario Figliuolo avvenuto nei giorni scorsi.

«I mesi estivi ci concedono una pausa dal punto di vista del contagio, ma sono fondamentali per la campagna vaccinale», ha evidenziato Lavevaz annunciando l'avvio nei prossimi giorni di una nuova campagna di comunicazione per promuovere il vaccino. L'obiettivo sarà «intercettare e convincere chi non è ancora stato vaccinato in ogni fascia d'età».

Nel suo intervento in Consiglio regionale Lavevaz ha anche rivolto un appello a tutti i valdostani sottolineando che «solo l'impegno collettivo può portarci a raggiungere il risultato.»

Per il momento, secondo i dati del portale regionale antiCovid, in Valle d'Aosta 26.297 persone hanno ricevuto la prima somministrazione del vaccino contro il Covid-19 e altre 44.547 persone hanno ricevuto entrambe le dosi. Per raggiungere l'immunità di gregge quest'ultimo numero dovrà praticamente raddoppiare.

E.G.