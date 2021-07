Ospedale Parini, lavori in corso in Pneumologia e Malattie infettive

Gli interventi saranno portati a termine tra i mesi di settembre e ottobre

Termineranno tra tre mesi i lavori iniziati nel reparto di Medicina interna dell'ospedale Parini di Aosta. Il nosocomio sta riorganizzando alcuni spazi situati al secondo piano dell'ala Sud per far posto alle stanze di degenza di Pneumologia e Riabilitazione respiratoria. Grazie allo spostamento della medicheria e all'uso dell'ex dietologia saranno ricavate quattro stanze per i pazienti.

I lavori «non interferiscono con l'attività ordinaria dei reparti di Medicina generale e di Pneumologia e Riabilitazione respiratoria», dice l'Usl Valle d'Aosta.

L'intervento procederà in parallelo con la manutenzione straordinaria del reparto di Malattie infettive. Uno dei principali lavori programmati è la sostituzione dei serramenti, già in corso, con materiale a tenuta d'aria. Saranno anche inserite nuove controsoffittature in grado di garantire un migliore livello di isolamento delle stanze di degenza e sarà sostituito l'impianto di chiamata del personale sanitario.

Questi lavori in Malattie infettive «termineranno nel mese di settembre 2021».

Clara Rossi