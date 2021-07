Rinnovo patenti, l'Usl: prenotarsi almeno 4 mesi prima

La validità delle patenti è prorogata per la durata dello stato di emergenza sanitaria

Con la proroga dello stato di emergenza sanitaria si allungano anche i periodi di validità delle patenti di guida.

Al momento il termine riguarda i documenti scaduti o in scadenza fino al 31 dicembre 2021 che rimarranno validi per la circolazione in Italia fino al 31 marzo 2022. Nel caso di documenti scaduti nel mese di giugno 2021 la validità è prorogata di dieci mesi.

Chi ha necessità di rinnovare i documenti deve prenotarsi con buon anticipo presso la Commissione Medica Locale. L'Usl della Valle d'Aosta raccomanda di mettersi in contatto con gli uffici «quattro mesi prima della data di scadenza del documento» per avere il tempo di effettuare gli eventuali accertamenti specialistici.

redazione