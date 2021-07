Green pass Covid, stabilite le regole di accesso alla Foire d'été 2021

Confermate le modalità di accesso alla fiera dell'artigianato di Aosta



L'assessorato regionale dello sviluppo economico ha stabilito le modalità di partecipazione alla 52esima Foire d'été, in calendario il prossimo 7 agosto ad Aosta, dopo le novità introdotte dal governo italiano sull'obbligo di certificazione verde Covid-19.

La manifestazione estiva di artigianato si svolgerà «con libero accesso secondo le modalità già previste dalle Misure di sicurezza definite lo scorso 28 giugno», spiegano gli uffici regionali che organizzano l'evento.

Il decreto legge sul green pass Covid entrerà in vigore il giorno precedente a quello della Foire estiva dell'artigianato. Il 5 agosto inoltre aprirà al pubblico l'Atelier des Métiers di piazza Chanoux, che sarà visitabile fino all'8 agosto. «A partire dal 6 agosto - spiega la Regione -, la verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) sarà pertanto effettuata solamente nei confronti di coloro che accederanno al padiglione dell’Atelier des Métiers, in piazza Chanoux, ad Aosta, in quanto lo spazio presenta una vera e propria natura fieristica nell’ambito della manifestazione».

Marco Camilli