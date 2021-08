Arnad accueillera la 45ème Rencontre Valdôtaine

Dimanche 22 août les participants seront accueillis par le Corps philharmonique d’Arnad

La 45e édition de la Rencontre Valdôtaine se tiendra à Arnad dimanche 22 août. Ce traditionnel rendez-vous, organisé par la présidence de la Région avec la collaboration des institutions du territoire régional, réunit en Vallée d'Aoste les Valdôtains du pays et les Valdôtains émigrés.

« Un remerciement sincère à tous ceux qui ont permis la réalisation de la 45e édition de la Rencontre Valdôtaine, malgré toutes les difficultés et les limitations que cette pandémie a entraînées » – tels ont été les premiers mots du président de la Région Erik Lavevaz lors de la conférence de presse de cette 45e édition. « Cette manifestation a été reportée d’un an à cause du confinement dû à la Covid, mais l’attachement historique entre les Valdôtains du pays et les émigrés s’est ultérieurement renforcé. Et je pense en particulier aux jeunes émigrés, véritable lien entre notre passé et l’avenir, qui ont l’importante tâche de défendre l’identité valdôtaine et de sauvegarder l’esprit francophone ».

« Au nom de toute la communauté d’Arnad, je remercie l’Administration régionale et les émigrés valdôtains d’avoir choisi notre territoire pour cette 45e Rencontre Valdôtaine » a dit le syndic d’Arnad, Pierre Bonel. « Les participants auront l’opportunité et le plaisir, j’espère, de découvrir notre commune avec ses particularités culturelles, notamment en visitant le château Vallaise, ainsi que d’apprécier les produits typiques de notre territoire. »

Le programme

Dimanche 22 août, les participants seront accueillis par les notes du Corps philharmonique d’Arnad à partir de 9h au lieudit La Keya, à Arnad où, tout au long de la journée, le groupe ethnographique Travail d’In Co proposera des démonstrations des métiers d’autrefois. Puis, à 10h, ils seront invités à suivre la messe en plein air.

Vers 11h, les représentants des autorités prendront la parole, avant le dévoilement d’une plaque commémorative, sa bénédiction et le dépôt d’une gerbe à la mémoire des émigrés.

À 12h15, Valdôtains du Pays et Valdôtains de l’extérieur pourront prendre un apéritif en musique, avant le déjeuner convivial qui sera servi à l’abri de deux pavillons ouverts.

À partir de 15h, un tour panoramique sera proposé, à bord d’un petit train qui marquera différents arrêts : au château Vallaise, pour une visite guidée du château et de l’exposition Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui ; à la Maison Bertolin, pour une dégustation de produits typiques, à l’église Saint-Martin et, enfin, à la cave-restaurant La Kiuva.

Comme la loi l’exige, pour accéder au site La Keya, chaque participant devra présenter son Certificat vert Covid19 - Green pass.

Déjeuner : 24 euros pour les adultes; 12 euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; entrée gratuite pour les moins de 6 ans. Paiement sur place, au guichet d’accueil de la Rencontre, dimanche 22 août.

Réservation obligatoire, le 20 août au plus tard (tél. +39 347 8374217)

redaction