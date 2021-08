Insediato il nuovo commissario dell'Usl Valle d'Aosta

Uberti era stato nominato a fine luglio dalla Giunta regionale

Si è insediato questa settimana Massimo Uberti, il nuovo commissario dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta. Oggi uno dei suoi primi atti sarà laconferma della direzione aziendale con Marco Ottonello a capo dei servizi amministrativi e Guido Giardini alla guida dei servizi sanitari.

Laureato in Medicina e Chirurgia, Uberti è specializzato in statistica medica ed epidemiologia presso l’Università di Pavia. È stato direttore generale della Asl To5 per due mandati, dal 2015 al 2021, ha svolto incarichi di direzione sanitaria ospedaliera, di direzione di strutture di Area territoriale e di gestione delle risorse umane presso Asl piemontesi. La Giunta regionale lo ha nominato commissario dell'Usl valdostana a fine luglio.

redazione