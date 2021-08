Poste Italiane inizia il pagamento delle pensioni di settembre

Per il ritiro in contanti allo sportello è prevista la turnazione in ordine alfabetico

Per il mese di settembre rimangono invariate le modalità di pagamento delle pensioni da parte di Poste Italiane. Per evitare assembramenti negli uffici postali il pagamento in contanti seguirà una turnazione alfabetica: oggi per i cognomi che iniziano con le lettere "A" e "B", venerdì 27 per i cognomi che iniziano con le lettere "C" e "D", sabato mattina per i cognomi dalla "E" alla "K", lunedì 30 agosto per i cognomi dalla "L" alla "O", martedì 31 agosto per i cognomi dalla "P" alla "R" e infine mercoledì 1° settembre per i cognomi dalla lettera "S" alla lettera "Z". La turnazione può variare in base ai giorni di apertura degli uffici postali locali.

Da oggi inoltre saranno accreditate le somme per i titolari di libretti di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 37 Atm Postamat disponibili, senza bisogno di recarsi allo sportello.

I cittadini di 75 anni o più possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio. Infine in cinque uffici postali della Valle d'Aosta è possible prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp (al numero 3715003715).

redazione