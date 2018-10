Esce di strada e si ribalta con l'auto, ferita 37enne a Hône

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Sul luogo dell'incidente stradale vigili del fuoco e 118

HONE. Intervento di 118 e vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Hône per un incidente stradale occorso ad una trentasettenne che percorreva la strada statale 26.

L'automobilista ha perso il controllo del mezzo per cause da definire; il veicolo è finito fuori strada e si è ribaltato. La donna è rimasta intrappolata nell'abitacolo ma è riuscita a chiamare i soccorsi ed è rimasta in contatto con l'infermiera del 118 fino all'arrivo dell'ambulanza.

E' ferita; le sue condizioni non sono apparse gravi.

redazione