Incidente stradale a Donnas, 78enne finisce in Rianimazione

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Ferita meno gravemente una aostana

DONNAS. E' stata ricoverata nel reparto di Rianimazione una delle persone rimaste ferite questa mattina nell'incidente incidente stradale avvenuto a Donnas, in via Roma. Si tratta di un uomo di 78 anni residente nel comune della bassa Valle e ricoverato in prognosi riservata per politrauma.

Nello scontro è rimasta ferita anche una donna di 30 anni residente ad Aosta le cui condizioni non sembrano gravi.

Come riferisce la Centrale unica del soccorso, dagli accertamenti sul luogo dell'incidente è emerso che i mezzi coinvolti sono due (l'autocarro Ape e un'automobile) e non tre come indicato inizialmente.

M.C.