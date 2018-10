Motociclista di Aosta morto in un incidente stradale in A10

Valutazione attuale: 0 / 5

Gambini, 55 anni, è stato morto sul colpo travolto da un camion

AOSTA. Un aostano di 55 anni è morto ieri pomerigigo in un incidente stradale sull'autostrada A10 all'altezza di Finale Ligure (Savona). Si tratta di Enrico Gambini, conosciuto in Valle d'Aosta perché la sua nota attività di tatuatore.

Era in viaggio con la sua motocicletta per lavoro: doveva infatti recarsi ad un incontro a Sanremo. All'altezza del chilometro 62 però la sua motocicletta è entrata in contatto con un'automobile, tamponandola, e Gambini è caduto a terra nel momento in cui un camion stava sopraggiungendo. Il conducente del mezzo pesante non ha potuto evitarlo; l'aostano è morto sul colpo.

Sul posto la polizia stradale. L'autostrada è stata chiusa un paio di ore per consentire agli agenti di completare tutti i rilievi.

