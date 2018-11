Scontro sulla tangenziale di Torino, feriti tre giocatori della PontDonnaz

0 0 0 s2smodern

I tre giovani e altre due persone portate all'ospedale di Orbassano

AOSTA. Tre giovani piemontesi di età compresa tra i 20 e i 26 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sulla tangenziale Sud di Torino. Sono tutti calciatori della PontDonnaz HoneArnad, squadra dilettantistica valdostana che ieri avrebbe dovuto giocare a Vercelli contro l'Alicese (la partita è stata rinviata).

Il furgone Fiat Scudo su cui viaggiavano si è scontrato con un'automobile mentre percorreva la tangenziale in direzione di Milano. Sulle cause sono in corso gli accertamenti della polizia stradale.

Nello scontro sono rimasti feriti anche un uomo e una donna. Tutti sono stati portati all'ospedale San Luigi di Orbassano.

M.C.