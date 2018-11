Ubriaco provoca un incidente e tenta di corrompere i carabinieri

0 0 0 s2smodern

Il ventinovenne astigiano è stato stato denunciato dai militari di La Thuile

AOSTA. Un ventinovenne della provincia di Asti è stato denunciato nel fine settimana dai carabinieri della stazione di La Thuile. Dopo aver bevuto troppo, il giovane si è messo alla guida di un'automobile ma mentre transitava nel centro abitato di La Thuile è finito contro la saracinesca di un edificio.

I carabinieri lo hanno rintracciato dopo l'incidente e sottoposto al test sul consumo di alcolici, risultato positivo (1,50 g/l). Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e, insieme a questa, anche una denuncia per istigazione alla corruzione. Il ventinovenne ha infatti chiesto ai militari di evitare gli accertamenti offrendo una somma di denaro.

Per l'automobilista è scattato il sequestro della vettura, nella quale è stato trovato anche un grammo di stupefacente (probabilmente cocaina), ed il ritiro della patente in vista della sospensione.

