Festa di Halloween non autorizzata, multato locale della bassa Valle

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Controlli della Questura di Aosta nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre

AOSTA. Un locale della bassa Valle è stato multato dalla polizia per violazioni al Tulps, Testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Il locale, un bar ristorante sottoposto ai controlli degli agenti della divizione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Aosta, aveva organizzato nella notte tra il 31 ottobre e il 1° una festa in maschera a tema Halloween. L'evento non era stato però autorizzato.

Per il titolare del locale la violazione si traduce in una sanzione che, nei casi come questo, può essere di minimo 258 e massimo 1549 Euro.





C.R.