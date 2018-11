Litigano per il posto a sedere sul bus: una denuncia

0 0 0 s2smodern

Diverbio tra due passeggere su un mezzo della linea Aosta - Courmayeur

AOSTA. Finisce in denuncia un diverbio avvenuto un mese fa su un pullman della linea Aosta - Courmayeur tra due passeggere. La discussione tra una donna di trentaquattro anni, F.H., e una diciottenne, C.C., è nata per un posto a sedere.

Come riportato dai carabinieri, la donna avrebbe aggredito la ragazza procurandole ferite giudicate guardibili in sei giorni dai medici dell'ospedale Parini. Per la 34enne, di origine africane e residente in Valle d'Aosta, è scattata la denuncia per lesioni.

M.C.