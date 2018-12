Violenze su compagna, aostano condannato a 4 anni

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un aostano trentacinquenne è stato condannato dal tribunale di Aosta a quattro anni per l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, una donna di 37 anni.

Stando al racconto riferito in aula, lei non lo aveva denunciato per la paura di subire ritorsioni ancora più pesanti rispetto alle violenze a cui l'uomo la sottoponeva da alcuni mesi.

I fatti risalgono al periodo che va da luglio a settembre, mese in cui il trentacinquenne è stato arrestato dai carabinieri.

In un caso l'aostano avrebbe aggredito la compagna con un paio di forbici procurandole lesioni non gravi.

Le accuse erano di maltrattamenti in famiglia, lesioni, porto d'armi e violenza sessuale.

M.C.