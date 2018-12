Challand-Saint-Victor, auto precipita in una scarpata

Valutazione attuale: 0 / 5

CHALLAND-SAINT-VICTOR. E' intervenuto anche il Soccorso Alpino Valostano oggi pomeriggio a Challand-Saint-Victor per soccorrere il conducente di una vettura precipitata in una scarpata.

Insieme a elisoccorso, ambulanze del 118 e vigili del fuoco, arrivati sul posto con il gruppo taglio, i tecnici hanno lavorato per un'ora e mezza prima di riuscire a raggiungere il veicolo e recuperare l'unico occupante, un uomo di 41 anni residente a Parigi.

L'automobilista è stato trasportato al pronto soccorso di Aosta e le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Le cause dell'incidente per ora non sono note.

M.C.