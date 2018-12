Rissa in sala giochi di Aosta: 4 denunciati tra cui il titolare

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Il violento diverbio ha coinvolto due uomini e due donne

AOSTA. E' finita con quattro denunce per rissa, tre sanzioni per ubriachezza, una denuncia per possesso illegale di munizioni e un'altra denuncia per resistenza a pubblico ufficiale una violenta lite avvenuta in piena notte in una nota sala giochi di Aosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno identificato i quattro protagonisti della rissa, due uomini e due donne residenti nel capoluogo. Tra loro c'era anche il titolare del locale che è stato medicato per una frattura ad una costola (prognosi di 20 giorni). All'uomo sono state ritirate a scopo preventivo tre pistole regolarmente detenute, le relative munizioni e la licenza di porto d'armi, circostanza che ha permesso di rinvenire una cinquantina di munizioni non segnalate con conseguente altra denuncia.

M.C.