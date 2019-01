Cogne, gruppo di ghiacciatori soccorso nella notte

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Un gruppo di scalatori stranieri è stato recuperato nella notte su una cascata di ghiaccio a Cogne.

I ghiacciatori, cinque svizzeri e due francesi, erano rimasti bloccati sin dalla mattina di ieri sulla cascata du Couloir a causa di un problema durante la discesa. Soltanto in serata, verso le 21, i soccorritori sono stati avvertiti. È stato il gestore dell'albergo in cui avrebbero dovuto pernottare che, non vedendoli arrivare, ha deciso di inviare l'allerta.

L'intervento, coordinato dalle guide tecnici del Soccorso alpino valdostano, è stato condotto insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza e ai vigili del fuoco che hanno lavorato fino all'1.15 al buio, su un terreno impervio e con temperature sotto i -15 gradi per recuperare tutti i sette ghiacciatori.

Nessuno dei protagonisti della disavventura ha avuto bisogno di intervento sanitario.

M.C.