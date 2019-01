Comprano merce usando banconote false: denunciati due giovani valdostani

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Due giovani valdostani sono stati denunciati per aver acquistato un computer usando banconote false. La polizia li ha individuati dopo la segnalazione arrivata dall'ignaro venditore, un uomo che aveva pubblicato un annuncio per vendere il computer e che, dopo aver ceduto la merce al prezzo di 700 Euro, ha voluto testare le banconote ricevute come pagamento usando l'apposito apparecchio. È così emerso che i soldi erano falsi.

La Squadra mobile ha subito identificato il ragazzo che ha acquistato il computer e poco dopo ha identificato il complice, un giovane con precedenti per truffa e altri reati contro il patrimonio.

Le indagini continuano per individuare l'origine delle banconote false. Non è inoltre escluso che i due abbiano effettuato altri acquisti usando soldi falsi.

