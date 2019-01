In 5 al pronto soccorso per abuso di alcolici durante la Veillà

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Cinque persone sono finite al pronto soccorso di Aosta nella notte della Veillà della Fiera di Sant'Orso, tutte per abuso di alcolici.

Il dato, riferito dalla Centrale unica del soccorso valdostana, si somma a quello degli accessi al Posto Medico Avanzato allestito in piazza Narbonne per assicurare assistenza sanitaria ai visitatori della Millenaria. Si tratta di una ventina di accessi per piccoli traumi registrati nella prima giornata dell'evento.







redazione