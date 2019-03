Processo corruzione in Valle d'Aosta, sentenza attesa oggi

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Ad Aosta è ripreso questa mattina il processo sul presunto giro di corruzione in Valle d'Aosta che vede imputate sette persone tra le quali Augusto Rollandin, l'imprenditore Gerardo Cuomo e l'ex manager di Finaosta Gabriele Accornero.

Quello di oggi dovrebbe essere l'ultimo atto in quanto in giornata è attesa la sentenza del gup Paolo de Paola.

Le accuse riguardano l'affidamento di lavori pubblici al Forte di Bard in cambio di favori personali, le presunte pressioni per il trasferimento del Caseificio Valdostano in un capannone occupato da Deval e poi una gara per forniture della gara 4K.

Il pm Ceccanti ha chiesto condanne che vanno da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni e mezzo.

