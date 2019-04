L'ex procuratore di Aosta Longarini assolto dalle accuse

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. L'ex procuratore di Aosta Pasquale Longarini è stato assolto nel processo per induzione indebita, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. Con lui sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" anche gli altri due imputati: Gerardo Cuomo, titolare del Caseificio Valdostano, e Sergio Barathier, titolare dell'Albergo Royal e Golf di Courmayeur.

La sentenza è arrivata oggi dal gup di Milano Guido Salvini che ha quindi respinto la richiesta del pm di condanna a tre anni di reclusione.

Longarini, attualmente giudice civile ad Imperia, in particolare era accusato di aver approfittato della sua posizione di procuratore capo facente funzione per indurre Barathier, su cui stava indagando per reati fiscali (dai quali è stato assolto), a firmare un contratto di fornitura di prodotti a favore del Caseificio Valdostano di Cuomo. Era inoltre imputato per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento perché secondo l'accusa avrebbe aiutato Cuomo "ad eludere le investigazioni condotte dalla Dda di Torino". Secondo il gup questi fatti o non sono stati provati o le prove sono incerte o contraddittorie.

