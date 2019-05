Aosta, richiedente asilo arrestato per aggressione a operatore di una cooperativa

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Un richiedente asilo di ventidue anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver colpito un operatore di una cooperativa di Aosta.

I fatti contestati sarebbero avvenuti ieri, 2 maggio, nella sede de La Sorgente in via Binel. Il ventiduenne cittadino della Guinea Bissau avrebbe colpito al volto un operatore di quarantasei anni, originario dell'Albania, il quale si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Parini dove i medici hanno riscontrato ferite guidicate guaribili in dieci giorni.

Il migrante è accusato di lesioni personale, danneggiamento, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno.







M.C.