Guida pullman non revisionato e pignorato: multato l'autista

PONT-SAINT-MARTIN. L'autista di un pullman che stava accompagnando una cinquantina di persone verso Cogne è stato multato per oltre 500 euro perché il veicolo che guidava era pignorato e non revisionato.

Il controllo sul mezzo è stato effettuato lo scorso venerdì da una pattuglia della polizia stradale di Pont-Saint-Martin lungo l'autostrada A5. Gli agenti hanno notato che il bus aveva l'indicatore di direzione sempre acceso e hanno così deciso di procedere con una verifica. È risultato che il mezzo non aveva effettuato le revisioni previste ed in più aveva l'uscita di sicurezza non funzionante, un estintore non conforme e la cassetta di pronto soccorso con medicinali scaduti da una decina d'anni. Lo stesso autista poi non indossava la cintura di sicurezza ed in più sul veicolo risultava un provvedimento di pignoramento per debiti non pagati.

Il pullman è stato sequestrato e i passeggeri sono dovuti salire su un altro mezzo messo a disposizione dalla stessa società. Per l'autista è scattata immediatamente la sanzione.

