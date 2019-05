Geenna, il Riesame: no ai domiciliari per Carcea

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Tribunale del Riesame di Torino ha negato gli arresti domiciliari a Monica Carcea, ex assessore del Comune di Saint-Pierre arrestata nell'ambito dell'inchiesta Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta.

I legali della donna, indagata per concorso esterno in associazione mafiosa, hanno chiesto di scarcerarla e di disporre una misura meno afflittiva rispetto a quella decisa dal giudice per le indagini preliminari visto che Carcea è madre di due bambini piccoli e che si è dimessa dalla carica di assessore in seguito all'arresto avvenuto lo scorso 23 gennaio. I magistrati del Riesame hanno però respinto la richiesta: a loro giudizio, l'appello dei legali è una riproposizione di un precedente ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare.

redazione