Assenteismo e peculato, Vicquery sarà sentito dal gip il 30 maggio

AOSTA. Si svolgerà il 30 maggio l'interrogatorio di garanzia dinanzi al gip di Franco Vicquery, 57 anni, comandante della stazione forestale di Etroubles finito agli arresti domiciliari per un'indagine su assenteismo e peculato.

Stando ai risultati dell'inchiesta Vicquery avrebbe in più occasioni falsificato le certificazioni delle presenze e si sarebbe allontanato dal posto di lavoro per tornare a casa o svolgere altre attività. Il comandante della stazione è anche sospettato di aver usato ripetutamente i veicoli di servizio per scopi privati. Solo in 17 dei 75 giorni in cui ha lavorato tra il novembre 2018 e il marzo scorso "non ha posto in essere condotte illecite", secondo quanto riportato nell'ordinanza di arresto.

