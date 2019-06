Camionista bulgaro denunciato per guida in stato di ebbrezza

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un camionista bulgaro è stato denunciato lo scorso sabato notte per guida in stato di ebbrezza. È stato notato da una pattuglia della polizia stradale sbandare vistosamente in autostrada, nei pressi del casello di Verrès. Fermato e sottoposto a controllo, l'etilometro ha segnato un tasso alcolemico superiore a 3 g/l, quindi molto oltre il limite consentito dalla legge di 0.5 che però, nel caso di conducenti dei tir, scende a 0.

Il conducente è stato denunciato. Rischia fino ad un anno e mezzo di arresto e fino a 9.000 euro di multa oltre all'inibizione alla guida sul territorio nazionale per tre anni.

"Il livello di alcol accertato determina effetti molto gravi alla guida quali, a titolo esemplificativo: tempi estremamente lunghi di reazione, riduzione significativa del campo visivo, stato di confusione e incapacità di valutare le distanza", ricorda la polizia.

redazione