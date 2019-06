18enne in Rianimazione dopo un incidente stradale a Verrès

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un motociclista di diciotto anni è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Verrès. La moto del ragazzo si è scontrata con un'automobile (la dinamica è in via di accertamento da parte delle autorità).

Il diciottenne è stato portato in pronto soccorso dal 118 e i medici hanno deciso il ricovero in Rianimazione. La prognosi è riservata.

redazione