Anziana cade in mare con la carrozzella, indagata la figlia

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Una donna residente ad Aosta è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte della madre di 85 anni, Mariuccia Marica, avvenuta in Sardegna domenica scorsa. L'anziana, paraplegica, è caduta in mare con la sedia a rotelle dal porto di Teulada.

La figlia era tornata sull'isola per un periodo di vacanza da trascorrere con la madre, ospite di una casa di riposo locale.

Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso l'accaduto: sembra che la sedia a rotelle sia scivolata in mare seguendo la pendenza della banchina senza lasciare scampo all'anziana mentre la figlia era distratta, forse dal cellulare. Inutile l'intervento di alcune persone presenti che si sono gettate in mare per recuperarla: l'85enne è morta poco dopo.

Le indagini dei Carabinieri di Teulada e del Nucleo Operativo della Compagnia di Carbonia sono ancora in corso.

M.C.