Carabinieri di Aosta sventano il suicidio di una giovane

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. I carabinieri di Aosta hanno sventato il tentativo di suicidio di una ragazza che minacciava di gettarsi nella Dora. I militari sono intervenuti ieri pomeriggio a Pont Suaz, a Charvensod, dopo una chiamata arrivata al 112 per una giovane donna seduta sulla sponda e pronta a gettarsi nel fiume che in questo periodo di alte temperature è in piena.

La giovane, una ventenne aostana, è stata avvicinata dal capo equipaggio della Radiomobile. Continuando a parlarle il militare dell'Arma è riuscita a conquistarne la fiducia e così facendo si è pian piano avvicinato a lei fino a riuscire a bloccarla con un balzo approfittando di un attimo di distrazione. A quel punto sono intervenuti anche gli altri militari per portare la giovane in un luogo più sicuro.

La ragazza successivamente è stata sottoposta a visita medica in pronto soccorso e portata in psichiatria.

M.C.