Rientra l'allarme bomba al quartiere Cogne di Aosta

AOSTA. L'allarme bomba scattato oggi al quartiere Cogne di Aosta è rientrato nel tardo pomeriggio: la borsa che aveva destato sospetti era infatti vuota.

Per alcune ore in via precauzionale le forze dell'ordine hanno isolato via Cesare Battisti transennando entrambi accessi a seguito del ritrovamento di una borsa lasciata davanti all'ufficio postale. È stato impedito il transito di veicoli e di pedoni fino all'arrivo degli artificieri creando preoccupazione e curiosità nei residenti e nelle persone di passaggio che non sapevano cosa stesse accadendo.

Gli artificieri una volta giunti sul posto hanno fatto saltare la borsa che è risultata essere vuota. Nessun pacco bomba quindi e via Cesare Battisti è tornata alla normalità.

Marco Camilli