Alpinisti in difficoltà sul Grand Combin, maltempo ostacola i soccorsi

AOSTA. È in corso sul Grand Combin un'operazione di soccorso di un gruppo di alpinisti sul versante svizzero del Grand Combin. L'area dell'intervento è nella zona a monte della Cabane de Valsorey (3.000 mt).

Sul posto stanno operando i soccorsi elvetici. Come riferito dalla Centrale Unica del Soccorso, un elicottero dell'Air Glacier ha compiuto una prima rotazione, ma le condizioni meteo non permettono di sorvolare il punto in cui si trovano gli alpinisti. Per lo stesso motivo anche l'elicottero valdostano, allertato dai colleghi della Svizzera, non può intervenire. Per ora l'avvicinamento sarà tentato da una squadra a piedi.

M.C.