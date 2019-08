Alpinista morto sul Cervino, accertamenti sulle cause

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

VALTOURNENCHE. Il corpo privo di vita di un alpinista è stato recuperato questa mattina sul Cervino. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto un centinaio di metri sotto la Capanna Carrel (quota 3.830 m).

Come spiega la Centrale Unica del Soccorso, le cause del decesso sono in fase di accertamento. La vittima è un uomo di nazionalità israeliana; la salma si trova ora all'obitorio di Cervinia.

Il compagno di cordata è stato portato illeso a Cervinia.

M.C.