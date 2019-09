Sequestrati 10 kg di cocaina su un bus di linea

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Guardia di finanza di Aosta ha compiuto un importante sequestro di droga trasportata su un autobus di linea in transito al traforo del Monte Bianco. Lo stupefacente è stato rinvenuto ieri notte grazie al fiuto dei cani antidroga "Elix" e "Blade" durante dei controlli sui passeggeri che viaggiavano sul mezzo proveniente da Parigi.

Celati nel doppiofondo di due trolley e in un barattolo di concentrato di pomodoro c'erano più di 900 ovuli di cocaina, in totale circa 10 chili, e una "palla" pesante 400 grammi dello stesso tipo di droga. I cani antidroga hanno puntato i due presunti corrieri della droga: un cittadino romeno di 34 anni, Petre Ghita, ed uno lettone di 19, Maris Jansons. Entrambi sono stati prima fermati e successivamente arrestati per traffico di stupefacenti e sono finiti in carcere a Brissogne a disposizione dei magistrati.

Le Fiamme Gialle sottolineano il risultato positivo dei controlli antidroga. ". La vicinanza di due frontiere, quella comunitaria con la Francia e quella extra UE con la Svizzera, nonché il passaggio obbligato tramite i due tunnel del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, è motivo da sempre di particolare attenzione operativa da parte dei Finanzieri del Gruppo Aosta", spiega la Gdf aostana.

Marco Camilli