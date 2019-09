Immigrazione, belga arrestato al Traforo del Monte Bianco Pubblicato: Lunedì, 30 Settembre 2019 10:56

AOSTA. Un cittadino belga è finito in manette la scorsa notte al Traforo del Monte Bianco per violazione delle leggi sull'immigrazione. L'uomo stava accompagnando in auto verso la Francia un tunisino senza documenti e quindi non in regola.

Il belga è stato arrestato e sarà processato oggi per direttissima in tribunale ad Aosta. Il tunisino è stato invece denunciato per aver fornito false generalità agli agenti della polizia di frontiera che lo stavano controllando.

