Scoperti in un rudere a Sarre 3,5 chili di marijuana Pubblicato: Sabato, 05 Ottobre 2019 20:33

SARRE. Tre chilogrammi e mezzo di piantine di marijuana sono stati scoperti venerdì dalla polizia di Aosta in un rudere situato in una zona boschiva del comune di Sarre. Un ventiseienne (T.F. le iniziali del suo nome) è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente dopo gli accertamenti compiuti dalla Squadra mobile.

Le piantine erano "ben tagliate e pronte per l'essiccazione", riferisce la Questura di Aosta.

