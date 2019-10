Passeurs turchi arrestati al traforo del Monte Bianco Pubblicato: Lunedì, 21 Ottobre 2019 08:27

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. Due cittadini turchi di 41 anni, K.M. e K.H., sono finiti in arresto lo scorso fine settimana per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli agenti in servizio al traforo del Monte Bianco li hanno sorpresi a bordo di un'automobile diretta in Francia insieme a tre connazionali risultati irregolari sul territorio italiano.

L'auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro così come i 1000 euro in contanti in possesso dei due arrestati.

Dei tre passeggeri si occupa invece l'Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta. Due di loro sono stati denunciati a piede libero per aver mostrato passaporti biometrici intestati ad altre persone.

M.C.