Coniugi morti in Val Ferret, possibile archiviazione per il sindaco Miserocchi Pubblicato: Martedì, 03 Dicembre 2019 16:40

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Non ci sarebbero responsabili nella morte di Vincenzo Mattioli e Barbara Gulizia, coniugi milanesi settantenni travolti e uccisi da una colata di detriti in Val Ferret, nel comune di Courmayeur, il 6 agosto 2018.

Secondo il geologo Elisabetta Drigo, a cui il Tribunale di Aosta ha affidato l'incarico di una perizia, indica una "assenza di prevedibilità" dell'evento perché in quell'area non risultano avvenuti in precedenza colate di quella portata (la colata fu di "magnitudo mai documentata storicamente") ed anche perché allo scivolamento della massa di fango e roccia hanno contribuito "almeno due anomalie nei fattori innescanti" tra cui la "fluidificazione di una consistente massa valanghiva".

Le ipotesi di accusa di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose nei confronti del sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, potrebbero a questo punto cadere. Il pm Menichetti ha chiesto al gip Colazingari l'archiviazione. La famiglia delle vittime però sembra intenzionata ad opporsi.

M.C.