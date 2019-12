Senza patente in autostrada, 38enne multato dalla polizia Pubblicato: Mercoledì, 18 Dicembre 2019 14:23

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Una pattuglia della polizia stradale di Pont-Saint-Martin ha multato un trentottenne sorpreso alla guida di un veicolo senza mai aver conseguito la patente. L'episodio è avvenuto martedì pomeriggio.

Durante la normale attività di vigilanza stradale gli agenti hanno notato un'automobile ferma sulla corsia di emergenza dell'autostrada e si sono fermati per accertarsi del problema. Il conducente, un uomo di origine egiziana residente in Valle d'Aosta, ha mostrato un documento con scritte in arabo sostenendo fosse una patente rilasciata da una non meglio precisata autorità militare. In realtà è bastato qualche controllo per scoprire che si trattava di una tessera di iscrizione ad un partito politico.

Per l'uomo è scattata la sanzione di 5.000 euro e il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo.

M.C.