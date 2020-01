Morti sospette, effettuata la prima autopsia Pubblicato: Mercoledì, 08 Gennaio 2020 11:29

AOSTA. Sarebbe deceduto per edema polmonare il turista milanese di 43 anni morto nei giorni scorsi mentre era in vacanza in un comune della media Valle: lo ha stabilito l'autopsia effettuata ieri, martedì.

Il medico legale ha svolto alcuni esami tossicologici i cui risultati saranno pronti nelle prossime settimane. L'obiettivo è chiarire le esatte cause del decesso "sospetto", su cui la procura di Aosta ha aperto un fascicolo.

Oggi è prevista una seconda autopsia per fare luce su un secondo caso di morte sospetta avvenuta a poche ore di distanza da quella del turista milanese. La vittima, un quarantenne che viveva a Fénis, è stato trovato senza vita pare a causa di un malore improvviso. Anche per questo caso la procura ha aperto un fascicolo. Le indagini sono per morte come conseguenza di un altro reato.

redazione