Geenna, chiesta l'archiviazione per Ego Perron Pubblicato: Giovedì, 09 Gennaio 2020 15:55

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il 27 gennaio è in calendario un'udienza a Torino per decidere sull'archiviazione delle accuse a Ego Perron, ex assessore regionale alle finanze, indagato nell'ambito di Geenna per associazione a delinquere di stampo mafioso.

La domanda di archiviazione è stata avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino. Il gip dovrà decidere se accogliere tale richiesta o se procedere con l'imputazione coatta o, ancora, se disporre altre indagini per maggiori dettagli sulla posizione dell'ex politico intercettato dagli inquirenti per alcuni mesi del 2015.

Il 10 gennaio invece sempre a Torino riprenderà l'udienza preliminare per gli imputati nell'inchiesta sui condizionamenti della 'ndrangheta in Valle d'Aosta.

M.C.