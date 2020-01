Spaccio ad Aosta, 8 indagati tra cui 4 minorenni Pubblicato: Martedì, 21 Gennaio 2020 13:47

Stampa

Valutazione attuale: 5 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Ci sono anche quattro minorenni tra gli indagati dai carabinieri di Aosta per spaccio di stupefacenti e in particolare di marijuana. In tutto risultano coinvolti otto soggetti, tutti giovani tra i 16 e i 20 anni circa.

Il mese scorso i militari dell'Arma avevano denunciato per spaccio un minorenne. Le indagini nate da questo episodio hanno portato ad effettuare all'alba di oggi al quartiere Cogne di Aosta un blitz con otto perquisizioni domiciliari, la metà delle quali disposte dalla procura dei minorenni di Torino.

L'operazione ha portato al sequestro di piccole quantità di droghe "leggere".

M.C.