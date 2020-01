Un arresto per la rapina alla farmacia comunale di Aosta



Il sospettato individuato dalla Squadra mobile è un aostano di 22 anni AOSTA. Un ventiduenne aostano è stato arrestato e andrà in carcere con l'accusa di aver rapinato la farmacia comunale di corso Ivrea, ad Aosta, la scorsa estate. Il destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura è Devide Mex. Sarebbe lui, secondo gli investigatori della Squadra mobile, il malvivente che lo scorso 8 giugno ha minacciato con una pistola poi rivelatasi finta il farmacista per farsi aprire la cassaforte e impossessarsi del denaro contenuto, all'incirca 5.000 euro. In quell'occasione il ladro era poi scappato in sella ad una bicicletta. Mex, già noto per un precedente analogo (ai danni di un minimarket), è attualmente ricoverato in ospedale. Sarà portato in cella al momento delle dimissioni. M.C.