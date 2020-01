Disastro aereo sul Rutor, condannato il pilota



Sette le vittime dello scontro tra un aereo da turismo e un elicottero AOSTA. Il pilota e istruttore francese Philippe Michel, 65 anni, è stato riconosciuto colpevole dell'incidente aereo avvenuto sul ghiacciaio del Rutor in cui sono morte sette persone. Michel era imputato per disastro aereo colposo e omicidio colposo plurimo aggravato. Al termine del processo con rito abbreviato il gup di Aosta Davide Paladino lo ha condannato a sei anni e otto mesi di reclusione. L'accusa aveva chiesto sette anni e due mesi. Lo schianto risale allo 25 gennaio 2019. Michel pilotava l'aereo da turismo partito in Francia, da Megève, che si è scontrato con un elicottero dell'eliski che si stava alzando in volo. Il pilota è l'unico sopravvissuto dell'aereo. Marco Camilli