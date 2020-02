Arrestato turista a Champorcher: deve scontare una condanna per furto in Albania



Il 40enne è stato rintracciato dai carabinieri

AOSTA. Sarà estradato nel suo Paese di origine il cittadino albanese di quarant'anni arrestato nella notte dai carabinieri della compagnia di Saint-Vincent / Châtillon. L'uomo, ricercato in campo internazionale perché deve scontare una condanna a nove mesi di reclusione per furto in abitazione, è stato rintracciato in un albergo di Champorcher. Era ospite della struttura ricettiva per una breve vacanza in Valle d'Aosta, secondo quanto riferiscono i carabinieri. Attualmente si trova ristretto nella Casa Circondariale di Brissogne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di tornare in Albania dove sconterà la pena a suo carico. M.C.