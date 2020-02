Furto in negozio Gal Sport, una condanna a 5 anni



Riconosciuto colpevole un ventiseienne rintracciato in Francia

AOSTA. Il giudice monocratico di Aosta ha condannato a cinque anni di reclusione e mille euro di multa un ventiseienne accusato di far parte della banda di ladri che nel novembre 2016 prese di mira il negozio Gal Sport di Aosta. Si tratta di Cristian Marinel Jarda, di nazionalità romena, rintracciato nel 2017 in Francia. Il pm aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione e cinquecento euro di multa. I ladri rubarono materiale e attrezzature da sci appena prima dell'inizio della stagione invernale per un valore di circa 150-200 mila euro secondo le stime del proprietario del negozio. M.C.